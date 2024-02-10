خبير اقتصادي: إدراج المعدن الأصفر بالبورصة سيتحكم في "جنون الذهب"

أكد الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، أن عملية إدراج الذهب للتداول ففي البورصة السلعية، أمر إيجابي للغاية، وسيكون لها تأثير كبير على الأسعار الفترة المقبلة، وسيتحكم في "جنون الذهب".

وقال عطا، في حديثه لبرنامج "أرقام وأسواق" على فضائية أزهري، إن هذا أمر إيجابي وهو بمثابة إدراج هذه السلع داخل إطار مؤسسي، مشيرًا إلى أنه يوجد عدة عوامل تتحكم في أسعار الذهب، ولكن لهجة الفيدرالي الأمريكي تؤجل عمليات التخفيضات.

وواصل: "الذهب مرتبط بشكل كبير بحركة الدولار مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتخفيض الفائدة، فقد يكون لذلك مردود إيجابي على حركة الذهب".

وعلق على إعلان نتائج الشركة العالمية القابضة العام الماضي، مؤكدا أنها إحدى الركائز الاقتصادية لدولة الإمارات، ولها رؤية مستقبلية في الاستثمار والاستحواذ، مشيرًا إلى أن العالمية القابضة من أكبر الشركات في القيمة السوقية بما يقرب من 900 مليار درهم، وأعلنت نتائج أعمالها للعام 2023 بنتائج إيجابية للغاية، حيث حققت 32.75 مليار ردهم، أي ما يوازي 8.9 مليار دولار بآداء تشغيلي إيجابي.

وأضاف أنها في 2023 نمت إيراداتها بنسبة قاربت الـ20% بحوالي 60 مليار درهم مقارنة بـ 50 مليار درهم في 2022، وهو رقم قوي يقارب 16.4 مليار دولار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه النتائج الإيجابية للشركة العالمية القابضة جاءت ترجمة ونتيجة للخطط الاستراتيجية والتوسعية وعمليات الاستحواذ التي تمت في قطاعات مهمة وحيوية كالإنشاءات والعقارات وإدارة الأصول والتكنولوجيا والزراعة والبحرية والرعاية الصحية.