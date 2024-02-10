السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسبب زلاته.. هبة جلال: الأمريكيون يتساءلون عن الصحة العقلية لبايدن

بايدن
بايدن

قالت الإعلامية هبة جلال، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشهد تساءلت حول الصحة العقلية لرئيس البلاد جو بايدن، موضحةً: "رئيس أمريكا الدولة صاحبة الاقتصاد الأقوى في العالم، والتي تحكمت على مدار سنوات طويلة في شكل المنطقة العربية والشرق الأوسط والتي تحدثت عن شرق أوسط جديد وتقسيم المنطقة أصبح رئيسها مرتبكا في الحركة". 

وأضاف "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور": "في مؤتمر صحفي، سأل الصحفيون بايدن عن ذاكرته، وقالوا له هل تتذكر الأحداث من حوله، لكن رده كان قاسيا وكادت أن تنشب مشاجرة بينه وبين من سأله". 

وتابعت الإعلامية: "وسائل الإعلام العالمية أبرزت مقطع فيديو جاء فيه أن بايدن لا يدرك أين يذهب كما أنه في حاجة إلى من يسنده ويشير له إلى الاتجاه الذي سيجلس فيه، وفي فيديو آخر صافح بايدن الهوا، وهذا المشهد تكرر أكثر من مرة معه في المؤتمرات والإفادات الصحفية على مدار سنة ونصف السنة، حتى حركة بايدن فيها توهان".

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