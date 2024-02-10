السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النمنم: بايدن يكذب على مصر ويمنح إسرائيل تفويضًا لقصف رفح

حلمي النمنم
حلمي النمنم

نفى الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، صحة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مصر ومعبر رفح، مؤكدًا أنها تحمل معاني الكذب والتضليل، وأشاد بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري على دراية بموقف مؤسسات الدولة من القضية الفلسطينية.

وأوضح النمنم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذي بثته قناة صدى البلد، أن تصريحات بايدن تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لاستهداف مدينة رفح من الجانب الفلسطيني، مبينًا أن هناك طرقًا أخرى يمكن للدول الأوروبية والأمريكية استخدامها لإرسال المساعدات إلى غزة، مثل الميناء البحري أو المطار الجوي، بدلًا من الاعتماد على معبر رفح البري.

وأضاف النمنم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للتطبيع مع المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة ترفض هذه الخطوة إلا إذا تم تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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