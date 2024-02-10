السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النمنم: الوضع فى غزة حرب استنزاف والشعب الفلسطينى يدفع الثمن

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الوضع في غزة يشبه حرب الاستنزاف التي تدعمها الولايات المتحدة لصالح إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني.

وأضاف النمنم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذي بثته قناة صدى البلد، أن إعادة إعمار غزة ستواجه صعوبات كبيرة، لأن بعض الدول تخاف من أن تقوم إسرائيل بتدمير ما تم بناؤه مرة أخرى.

وأشار النمنم إلى أن هناك عنادًا من جانب إسرائيل وحركة حماس في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأن كل طرف يحاول فرض شروطه على الآخر، ما يجعل الشعب الفلسطيني هو الضحية الأكبر لهذا الصراع.

وأكد النمنم على دور مصر الفاعل في القضية الفلسطينية، معتبرًا أن مصر تتحمل مسئولية تاريخية وجغرافية تجاه الشقيق الفلسطيني، وأن مواقف مصر كانت دائمًا مصداقة وشفافة.

حلمي النمنم وزير الثقافة غزة حرب الإستنزاف إسرائيل صالة التحرير حماس

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