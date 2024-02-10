خبير مصرفي يكشف عن موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر (فيديو)

كشف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عن تفاصيل الجنيه الرقمي الجديد الذي سيحل محل الجنيه الورقي، والذي من المتوقع أن يطرح رسميا قريبا، وفقا لما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وقال عبد العال، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن الجنيه الرقمي هو عبارة عن نسخة إلكترونية من النقود الورقية التقليدية، تصدرها وتنظمها البنوك المركزية، وتتميز بأنها غير متقلبة كالعملات المشفرة، وتسهل التعاملات المالية بين البنوك المركزية في مختلف الدول، وتسمى بالعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).

وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى لتطبيق الجنيه الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، في إطار استراتيجية لزيادة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين السياسة النقدية، والاستفادة من التحول الرقمي لتطوير القطاع المالي، بحسب ما أوضحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأكد أن الدولة المصرية ستصدر أول بنك رقمي في عام 2024، من أجل التمهيد لنشر ثقافة التعامل بالجنيه الرقمي في السنوات القادمة.