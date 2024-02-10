"حماس": مصر حريصة دائمًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. والاحتلال يعرقلها

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن هناك إشكالية حقيقية في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بشأن جهود وقف العدوان على قطاع غزة، كما أنهم يعتبرون أي تقدم في المفاوضات تهديدًا لبقائهم.

وأضاف النونو، مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أنهم يتعرضون لتعطيل متعمد من الحكومة الإسرائيلية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدًا على استمرارهم في التعاطي الإيجابي مع الجهود المصرية والقطرية.

وأوضح النونو، أن مصر حريصة دائمًا على إدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي هو الذي يعرقل دخول المساعدات منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني.

ووجه الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها المستمرة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بجانب جهودها في الوساطة لوقف إطلاق النار.