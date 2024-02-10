السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حماس": مصر حريصة دائمًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. والاحتلال يعرقلها

حماس
حماس

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن هناك إشكالية حقيقية في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بشأن جهود وقف العدوان على قطاع غزة، كما أنهم يعتبرون أي تقدم في المفاوضات تهديدًا لبقائهم.

وأضاف النونو، مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أنهم يتعرضون لتعطيل متعمد من الحكومة الإسرائيلية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدًا على استمرارهم في التعاطي الإيجابي مع الجهود المصرية والقطرية.

وأوضح النونو، أن مصر حريصة دائمًا على إدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي هو الذي يعرقل دخول المساعدات منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني.

ووجه الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها المستمرة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بجانب جهودها في الوساطة لوقف إطلاق النار.

طاهر النونو حماس نتنياهو غزة قطاع غزة المفاوضات قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الحكومة الاسرائيلية وقف إطلاق النار المساعدات

الأكثر قراءة

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

فى انتظار المجزرة.. نتنياهو يُصر على اقتحام رفح الفلسطينية قبل رمضان ومصر تحذر

موعد عيد الحب 2024

عموتة: مهاجمو قطر "الأقوياء" أجبرونا على ارتكاب الأخطاء فى نهائى أمم آسيا 2023

"اللهم بلغنا رمضان".. "الإفتاء" تعلن غدًا الأحد غرة شهر شعبان

رحلة مريم مجدى فى سويسرا.. قصة مؤلمة عن صراع حضانة وتضحية أم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح