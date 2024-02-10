السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طه حسين.. رائد النقد العربى ومحارب التراث والإخوان

طه حسين
طه حسين

تحدث الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن شخصية الكاتب الكبير طه حسين، ودوره في تطوير الفكر العربي والمصري، قائلًا إن طه حسين كان ينتقد التراث بمنهجية علمية، ويدافع عن استخدام العقل في التعامل مع النصوص القديمة، وهو ما أثار غضب الكثيرين من رجال الدين والأزهر.

وأشار النمنم في حوار خاص مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن طه حسين تعرض للملاحقة القضائية عندما تولى وزارة المعارف في عام 1950، بتهمة الخطأ في النحو والصرف، وهو ما دفعه للرد بمقالات نارية على من انتقدوه.

وأضاف أن طه حسين خاض معارك فكرية عديدة، منها معركة مع جماعة الإخوان المسلمين حول مستقبل الثقافة في مصر، ومعركة مع الأزهر حول موقفه من التراث، ومعركة مع حزب الوفد حول السياسة والأدب.

وأكد النمنم أن طه حسين هو شخصية العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام حاليًا، وأن هناك تسع دور نشر تطبع أعماله، وأنه يحظى بشعبية كبيرة بين القراء والمثقفين.

صالة التحرير حلمي النمنم طه حسين رجال الدين المعارف النحو والصرف الإخوان حزب الوفد الأزهر معرض القاهرة الدولى

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