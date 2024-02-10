قصواء الخلالى: تصريحات الكيان الصهيونى بشأن القضاء على حركة حماس "عنترية حنجورية"

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وتل أبيب يهتز بشكل كبير للغاية في الأيام القليلة الماضية، كما أن القادم أصعب جراء تصاعد أحداث الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن تصريحات الكيان الهصيوني بشأن القضاء على حركة حماس "عنترية حنجورية" لا قيمة لها، مشيرة إلى أن رفح الفلسطينية الآن المكان الأكثر تكدسًا بالنازحين في العالم.

وأشادت "الخلالي"، بدور المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة على التصدي لاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بكل صرامة حتى وقتنا الحالي، رغم قلة الإمكانيات وقصف الأطفال والنساء والمستشفيات بشكل متواصل.