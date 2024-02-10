هبة جلال: الرئيس الأمريكى يصافح الأموات ولا يعرف اسم رئيس فرنسا

قالت الإعلامية هبة جلال، إنّ كل مركب له قائد أو قبطان يقوده وهو مسئول عن القرارات التي يتخذها والاتجاه الذي تسلكه السفينة، وبتطبيق هذا المثل على الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم وصاحبة أوراق الضغط المختلفة في العالم كله والتي تقرر مصير العالم وتحدد الحروب وشكل وتوازنات القوى في العالم كله، من يحكمها أو يقودها؟

وأضاف "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور": "الرئيس جو بايدن هو من يقود أمريكا، لكنه يصافح الأموات ويتحدث عن أشخاص لم يعودوا موجودين في عالمنا منذ عشرات السنوات، حيث تختلط الوقائع عليه".

وتابعت الإعلامية: "بايدن ليس على دراية بما يحدث في العالم، وعلى ما يبدو، فإن هناك مَن يحركه أو يقوده، فقد تكررت زلات بايدن إلى حد لم يعد مقبولًا، وإلى حد جعلنا نتساءل من يحكم الولايات المتحدة الأمريكية؟، فليس من المعقول أن يقود أقوى دولة في العالم رئيس لا يعرف ما يحدث من حوله ولا يعرف أسماء الرؤساء في المنطقة والعالم، فهو لا يعرف مثلًا أن الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون".