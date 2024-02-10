السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلامية عن لقاء بوتين مع تاكر كارلسون: "نحن أمام رئيس قوى ورجل مخابرات من الطراز الأول"

بوتين
بوتين

علقت الإعلامية هبة جلال، على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قائلة: "على النقيض تماما من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لدينا نظيره الروسي بوتين، فقد تحدث العالم عن ثباته وحضوره ولباقته". 

وأضافت "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "بوتين أجرى لقاءً مع إعلامي أمريكي شهير جدا وكان أحد العاملين في قناة فوكس نيوز الأمريكية صاحبة الميول الجمهورية، واستمر اللقاء لمدة ساعتين، واقتربت مشاهدات هذا اللقاء من 177 مليون مشاهدة، وهي أرقام فلكية في ساعات قليلة".

وتابعت: "في حرب أوكرانيا، حشدت امريكا الغرب كله وأوروبا وناتو في مواجهة روسيا تحت ذريعة الحرب الروسية الأوكرانية، أما أوكرانيا، فهي مجرد قطعة شطرنج تتحرك بين هاتين القوتين الكبيرتين في العالم".

وأوضحت: "نختلف أو نتفق مع آراء أو أفكار أو أفعال بوتين، ولكننا بكل تأكيد أمام رئيس قوي، فهو الثعلب أو الدب الروسي كما يطلق عليه، بوتين رجل مخابرات من الطراز الأول يدير المعركة وأجرى لقاء ناجحا مع إعلامي أمريكي، وتم تناول الحرب الروسية الأوكرانية وعلاقة بوتين بالرؤساء الأمريكيين، بالإضافة إلى العلاقات المميزة بين روسيا والشرق الأوسط في هذه الأيام".

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