الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف قبض شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة بعد رفع الحد الأدنى

مرتبات
مرتبات

موعد صرف قبض شهر فبراير 2024.. يتسائل عدد كبير من المواطنين في مصر عن موعد صرف قبض شهر فبراير 2024، وما إذا كان يشمل الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين.

موعد صرف قبض شهر فبراير 2024

يتم بدء موعد صرف قبض شهر فبراير 2024 للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر ذاته، مع مراعاة الإجازة الأسبوعية.

وأطلق الرئيس السيسي أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، وهي تتضمن هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور

سيتم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الشهر المقبل "شهر مارس 2024"، حيث سيستفيد العاملون في الدرجة الوظيفية السادسة من زيادة تبلغ 2000 جنيه، لتصل أجورهم إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه.

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 10 فبراير 2024

إجازات شهر فبراير 2024 والإجازات المتبقية على مدار السنة

وتطبق الحكومة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا وفقًا للدرجة الوظيفية على هذا النحو. 

الدرجة الوظيفية

مرتبات شهر مارس 2024 (بالزيادة الجديدة)

الدرجة السادسة6.000 جنيه
الدرجة الخامسة6.500 جنيه
الدرجة الرابعة7.000 جنيه
الدرجة الثالثة7.500 جنيه
الدرجة الثانية8.000 جنيه
الدرجة الأولى8.200 جنيه
المدير العام9.200 جنيه
الدرجة العالية10.200 جنيه
الدرجة الممتازة12.200 جنيه

صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وفي موعد صرف قبض شهر فبراير 2024 تتم عملية صرف المرتبات يوم 22 للوزارات ومجلس النواب ومجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئات الحكومية الأخرى، كالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 فيما يتم صرف مرتبات الوزارات الأخرى في يوم 25، وهي تشمل التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، والكهرباء، إلى جانب العديد من الوزارات والهيئات الأخرى، ويتم استئناف صرف مرتبات شهر فبراير في الأيام 26، 27، و28 لجميع العاملين الذين لم يتمكنوا من استلام مرتباتهم في المواعيد المحددة.

موعد صرف قبض شهر فبراير 2024 قبض شهر فبراير مرتبات الحد الادنى للأجور شهر مارس شهر فبراير

مواد متعلقة

موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024

بالزيادة الجديدة.. موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024

الأكثر قراءة

موعد صرف قبض شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة بعد رفع الحد الأدنى

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11 /2 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح