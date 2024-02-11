موعد صرف قبض شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة بعد رفع الحد الأدنى

موعد صرف قبض شهر فبراير 2024.. يتسائل عدد كبير من المواطنين في مصر عن موعد صرف قبض شهر فبراير 2024، وما إذا كان يشمل الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين.

موعد صرف قبض شهر فبراير 2024

يتم بدء موعد صرف قبض شهر فبراير 2024 للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر ذاته، مع مراعاة الإجازة الأسبوعية.

وأطلق الرئيس السيسي أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، وهي تتضمن هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور

سيتم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الشهر المقبل "شهر مارس 2024"، حيث سيستفيد العاملون في الدرجة الوظيفية السادسة من زيادة تبلغ 2000 جنيه، لتصل أجورهم إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه.

وتطبق الحكومة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا وفقًا للدرجة الوظيفية على هذا النحو.

الدرجة الوظيفية مرتبات شهر مارس 2024 (بالزيادة الجديدة) الدرجة السادسة 6.000 جنيه الدرجة الخامسة 6.500 جنيه الدرجة الرابعة 7.000 جنيه الدرجة الثالثة 7.500 جنيه الدرجة الثانية 8.000 جنيه الدرجة الأولى 8.200 جنيه المدير العام 9.200 جنيه الدرجة العالية 10.200 جنيه الدرجة الممتازة 12.200 جنيه

صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وفي موعد صرف قبض شهر فبراير 2024 تتم عملية صرف المرتبات يوم 22 للوزارات ومجلس النواب ومجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئات الحكومية الأخرى، كالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

فيما يتم صرف مرتبات الوزارات الأخرى في يوم 25، وهي تشمل التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، والكهرباء، إلى جانب العديد من الوزارات والهيئات الأخرى، ويتم استئناف صرف مرتبات شهر فبراير في الأيام 26، 27، و28 لجميع العاملين الذين لم يتمكنوا من استلام مرتباتهم في المواعيد المحددة.