الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميا.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

مرتبات
مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. ارتفعت معدلات بحث ملايين المواطنين العاملين فى الجهات الحكومية والوزارات والقطاع العام، عن موعد مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير، بالزيادة المقررة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتلبية متطلبات المعيشة لهم ولأسرهم من دفع إيجارات مساكن ومصروفات دراسية للفصل الثاني بالمدارس والجامعات المختلفة، وفي انتظار إعلان وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر فبراير الجاري، وذلك عبر البنوك التجارية والحكومية ومكاتب البريد.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية برئاسة محمد معيط، جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، وذلك في أعقاب ارتفاع معدلات بحث ملايين الموظفين والعاملين فى الجهات الحكومية والقطاع العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، عن مواعيد صرف المرتبات خلال شهر فبراير الحالي بالزيادة المقررة.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

كما أكدت وزارة المالية وضع جدول لتحديد مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير2024، من خلال كافة فروع البنوك الحكومية والتجارية والاستثمارية ومكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة وماكينات ATM في ربوع مصر، وذلك وفقا للقواعد المالية حسب الدرجات الوظيفية لحوالي 6 ملايين موظف بالدولة والجهات الحكومية التابعة لها.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 

txt

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 والزيادة المتوقعة

txt

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. وقيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة

كذلك، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، لجميع العاملين في الحكومة والهيئات التابعة لها، وذلك لمدة خمسة أيام متتالية، وفقا للاكتتاب الدوري الذي أصدره وزير المالية برقم 138 لسنة 2023، تستعرضها " الدستور" كالآتي: 

1_ بداية صرف مرتبات الشهر الحالي الخميس الموافق 22 فبراير الجاري.

2_ قبض مرتبات الموظفين لليوم الثاني الأحد 25 فبراير.

3_ استمرار صرف المرتبات لليوم الثالث الإثنين الموافق 26 فبراير.

4_  اليوم الرابع لصرف مرتبات الموظفين الثلاثاء 27 فبراير الحالى.

5_ اليوم الأخير لقبض المرتبات هو الأربعاء الموافق 28 فبراير. 

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 

في النهاية، وفي إطار الحرص على رعاية ملايين الموظفين والمواطنين فى الدولة، أصدر الرئيس عبداالفتاح السيسي، حزمة من القرارات من أجل زيادة الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، منها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وأيضا زيادة أجور العاملين فى مختلف جهات الدولة.

اقرأ أيضا 

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. وقيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 والزيادة المتوقعة

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 صرف مرتبات شهر فبراير 2024 صرف مرتبات شهر فبراير مرتبات شهر فبراير 2024 وزارة المالية

مواد متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. وقيمة المرتبات بعد الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 والزيادة المتوقعة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

مصر تُفنّد مزاعم "بايدن" حول فتح معبر رفح فى 15 نقطة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس