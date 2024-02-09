رسميا.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. ارتفعت معدلات بحث ملايين المواطنين العاملين فى الجهات الحكومية والوزارات والقطاع العام، عن موعد مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير، بالزيادة المقررة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتلبية متطلبات المعيشة لهم ولأسرهم من دفع إيجارات مساكن ومصروفات دراسية للفصل الثاني بالمدارس والجامعات المختلفة، وفي انتظار إعلان وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر فبراير الجاري، وذلك عبر البنوك التجارية والحكومية ومكاتب البريد.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية برئاسة محمد معيط، جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، وذلك في أعقاب ارتفاع معدلات بحث ملايين الموظفين والعاملين فى الجهات الحكومية والقطاع العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، عن مواعيد صرف المرتبات خلال شهر فبراير الحالي بالزيادة المقررة.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

كما أكدت وزارة المالية وضع جدول لتحديد مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير2024، من خلال كافة فروع البنوك الحكومية والتجارية والاستثمارية ومكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة وماكينات ATM في ربوع مصر، وذلك وفقا للقواعد المالية حسب الدرجات الوظيفية لحوالي 6 ملايين موظف بالدولة والجهات الحكومية التابعة لها.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

كذلك، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، لجميع العاملين في الحكومة والهيئات التابعة لها، وذلك لمدة خمسة أيام متتالية، وفقا للاكتتاب الدوري الذي أصدره وزير المالية برقم 138 لسنة 2023، تستعرضها " الدستور" كالآتي:

1_ بداية صرف مرتبات الشهر الحالي الخميس الموافق 22 فبراير الجاري.

2_ قبض مرتبات الموظفين لليوم الثاني الأحد 25 فبراير.

3_ استمرار صرف المرتبات لليوم الثالث الإثنين الموافق 26 فبراير.

4_ اليوم الرابع لصرف مرتبات الموظفين الثلاثاء 27 فبراير الحالى.

5_ اليوم الأخير لقبض المرتبات هو الأربعاء الموافق 28 فبراير.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

في النهاية، وفي إطار الحرص على رعاية ملايين الموظفين والمواطنين فى الدولة، أصدر الرئيس عبداالفتاح السيسي، حزمة من القرارات من أجل زيادة الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، منها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وأيضا زيادة أجور العاملين فى مختلف جهات الدولة.

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