زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي.. وقيمة الزيادة في مارس 2024

يتسال أكثر من 6 ملايين شخص من العاملين في الهيكل الإداري للدولة عن زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة بقيمة 180 مليار دنيه وذلك اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل 2024.

زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي في مصر

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة بقيمة 180 مليار دنيه، وذلك اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل 2024 والتي تتضمن رفع الحد الأدني للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 ألاف جنيه شهريا.

ووجه الرئيس بزيادة أجوار العاملين في الجهات الإدارية بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدني يتراوح من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارا من راتب الشهر المقبل (مارس 2024) ويتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الوظيفي و15 % من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدني 150 جنيه وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

قيمة زيادة مرتبات موظفي الدولة في مارس 2024

جاءت قيمة الزيادات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة خلال الأيام المضاية لموظفي الدولة في شهر مارس المقبل 2024 كما يلي:-

مرتبات موظفي الدرجة السادسة في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 6 آلاف جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الخامسة في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 6 آلاف و500 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الرابعة في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 7 آلاف جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الثالثة في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 7 آلاف و500 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الثانية في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 8 آلاف جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الأولى في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 8 آلاف و200 جنيه.

مرتبات موظفي درجة المدير أو ما يعادلهاعام في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 9 آلاف و200 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة العالية في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 10 آلاف و200 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الممتاز أو ما يعادلها في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 12 آلاف و200 جنيه.

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