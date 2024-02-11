الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي.. وقيمة الزيادة في مارس 2024

مرتبات
مرتبات

يتسال أكثر من 6 ملايين شخص من العاملين في الهيكل الإداري للدولة عن زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة بقيمة 180 مليار دنيه وذلك اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل 2024.

زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي في مصر

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة بقيمة 180 مليار دنيه، وذلك اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل 2024 والتي تتضمن رفع الحد الأدني للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 ألاف جنيه شهريا.

ووجه الرئيس بزيادة أجوار العاملين في الجهات الإدارية بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدني يتراوح من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارا من راتب الشهر المقبل (مارس 2024) ويتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الوظيفي و15 % من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدني 150 جنيه وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

القومى للأجور يكشف تفاصيل زيادة مرتبات 25 مليون موظف بالقطاع الخاص

زيادة في مرتبات يناير 2024.. ومواعيد الصرف للقطاع الخاص والعام

قيمة زيادة مرتبات موظفي الدولة في مارس 2024

جاءت قيمة الزيادات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة خلال الأيام المضاية لموظفي الدولة في شهر مارس المقبل 2024 كما يلي:-

  • مرتبات موظفي الدرجة السادسة في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 6 آلاف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الخامسة في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 6 آلاف و500 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الرابعة في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 7 آلاف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الثالثة في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 7 آلاف و500 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الثانية في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 8 آلاف جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الأولى في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 8 آلاف و200 جنيه.
  • مرتبات موظفي درجة المدير أو ما يعادلهاعام في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 9 آلاف و200 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة العالية في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 10 آلاف و200 جنيه.
  • مرتبات موظفي الدرجة الممتاز أو ما يعادلها في شهر مارس 2024 تبلغ قيمتها نحو 12 آلاف و200 جنيه.

اقرأ أيضا 

المالية تكشف موعد صرف زيادة مرتبات الموظفين 

دراما رمضان 2024.. أحمد فهيم: دوري في "فراولة" مختلف وجرىء

قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت بني سويف.. غدًا

زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي زيادة المرتبات 2024 المرتبات مرتبات موظفى الدولة موظفي الدولة زيادة مرتبات موظفي الدولة

مواد متعلقة

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم.. وقيمة المصنعية

لينك وظائف البريد المصري 2024.. والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

أسعار الذهب اليوم عيار 18.. أسعار السبائك الذهبية في الصاغة

موعد انتهاء الترم الثاني 2024.. موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة

أسعار علف الدواجن اليوم السبت 10 فبراير 2024 في الأسواق

أسعار كرتونة رمضان 2024.. وأسعار الياميش في الأسواق المصرية

موعد تسليم استمارة الثانوية العامة للمدارس 2024.. والأوراق المطلوبة

أدعية استقبال رمضان 2024.. موعد أول أيام شهر رمضان 1445

الأكثر قراءة

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

"جبالى" يشكر الرئيس السيسى لدعمه حقوق المسنين

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بعد الزيادات الجديدة

القبض على صاحب سلسلة صيدليات هارب من 247 سنة سجنًا

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح