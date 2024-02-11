الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. أحمد فهيم: دورى فى "فراولة" مختلف وجرىء

أحمد فهيم
أحمد فهيم

يشارك الفنان أحمد فهيم في موسم رمضان المقبل في بطولة مسلسل "فراولة" أمام النجمة نيللي كريم. 

وأكد الفنان أحمد فهيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، سعادته بالتعاون مع النجمة نيللي كريم في بطولة المسلسل.

وقال "فهيم": "أقدم دورًا مختلفًا جدًا عما قدمته في السابق"، مشيرًا إلى ضرورة التنوع في الأدوار حتى لا يمل منه المشاهد، وأنه يختار الأدوار على أساس الشخصيات التي تعرض عليه والتي ستضيف لرصيده الفني.

ووعد "فهيم" الجمهور بدور مختلف تمامًا وجرىء، مؤكدًا أن كواليس العمل يسودها المرح والحب بين أبطال المسلسل، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يقدم الكوميديا من خلال مسلسل "فراولة". 

وكانت منصة watch it قد طرحت مجموعة من البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتصدر الفنان أحمد فهيم أحد البوسترات الدعائية للعمل بـ"لوك" جديد ومختلف. 

مسلسل "فراولة" ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية القصيرة الحلقات، إذ يضم 15 حلقة فقط، والعمل يتناول قصة فتاة فقيرة "فراولة" ذات طموحات عالية للوصول إلى أبعد الحدود لكن بطرق شرعية، فتلجأ إلى السوشيال ميديا وتحاول الظهور عليها بشكل مختلف يجذب المتابعين بشكل أسرع، من أجل تحقيق شهرة واسعة وأموال طائلة، وهي الشخصية التي تقدمها نيللي كريم خلال العمل.

أبطال مسلسل فراولة 

مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

أحمد فهيم النجم أحمد فهيم مسلسل فراولة مسلسل فراولة نيللي كريم مسلسلات رمضان 2024

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