دراما رمضان 2024 |أحمد غزي ينضم لأسرة مسلسل الحشاشين

انضم الفنان الشاب أحمد غزي لأسرة مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وبدأ أحمد غزي تصوير دوره في مسلسل “الحشاشين” خلال الأيام الماضية.

وقال غزي في تصريحات لـ الدستور إن دوره بالعمل سيكون محوريا ومختلف متمنيا ان ينال إعجاب الجمهور.

كريم عبد العزيز

ويواصل النجم كريم عبد العزيز وأبطال المسلسل تصوير مشاهد العمل بالحي البدوي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم بناء ديكور ضخم للمسلسل.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة لمسلسل "الحشاشين" البرومو الدعائي والرسمي خلال شهر فبراير الجاري.

وانتهى المخرج بيتر ميمي خلال الفترة الماضية من تصوير 80% من مشاهد المعارك الخاصة بمسلسل "الحشاشين".

وروّج المخرج بيتر ميمي للمسلسل من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:"متبقى 40 يوم تقريبًا على عرض مسلسل الحشاشين، الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

وتابع بيتر ميمي:"المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

قصة مسلسل الحشاشين

وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

صناع مسلسل الحشاشين

ويخوض المؤلف عبدالرحيم كمال السباق الرمضاني هذا العام بتأليف مسلسل "الحشاشين"، بعد نجاح مسلسله الأخير "جزيرة غمام" رمضان 2022.

و"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.