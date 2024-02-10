مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقات الجديدة

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله، محور اهتمام الملايين من الجمهور، عقب تصدره التريند خلال الأيام الماضية، وحقق المسلسل رواجا بين الجمهور استطاع الاستحواذ على اهتمام المشاهدين لقصته المختلفة وموضوعه الشيق.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية عبر شبكة cbc

تواصل شبكة قنوات cbc عرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم، وجاءت مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية عبر مجموعة قنوات cbc كما يلي:-

مواعيد عرض المسلسل عبر شاشة قناة CBC العامة

يعرض مسلسل حدوتة منسية في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي.

مواعيد عرض المسلسل عبر شاشة قناة CBC دراما

يعرض مسلسل حدوتة منسية على قناة cbc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم التالي.

وتصدر مسلسل حدوتة منسية تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي عبر منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي حول امرأة تمتلك مصنع رخام وتجد نفسها في مواقف صعبة مع أبناء زوجها وعليها مواجهة كل شيء في ظل وجود ماضي يطاردها وتتوالى الأحداث.

مسلسل حدوتة منسية ينافش خلال أحداثه قضية الصراع على الميراث والعلاقات الأسرية المعقدة، ويبرز العمل الضوء على التضحيات التي تقوم بها الأم من أجل أولادها.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وجاءت قائمة الأبطال كالتالي:

النجمة سوسن بدر

الفنانة عبير صبري

الفنان أحمد فهيم

الفنان محمود حجازي

الفنان هشام إسماعيل

الفنان طارق صبري

الفنانة ريم سامي

الفنانة نانسي صلاح

الفنان محمد علي رزق

الفنان أحمد صيام

الفنان أمير صلاح الدين

الفنانة دعاء حكم

الفنانة هلا السعيد

الفنانة رجوى حامد

الفنان حسن عبد الله

الفنانة عبير منير

الفنان محمود حافظ

الفنان مصطفى منصور

الفنان حمد عادل

الفنان مجدى البحيرى

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أبطال مسلسل حدوتة منسية