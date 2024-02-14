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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ظهور مختلف للفنان حسن الرداد في "محارب" (صور)

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمشاهدة مسلسلات الشهر الكريم، ومن ضمن القائمة مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد والفنان أحمد زاهر، والفنان ماجد المصرى والفنانة ناهد السباعى، وغيرهم من النجوم المميزين.

ويعد ظهور الفنان حسن الرداد، في دراما رمضان 2024 مختلف، حيث يخوض “الرداد” قصة شاب بسيط من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، حيث كان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكى.

مسلسلات رمضان 2024.. ظهور مختلف للفنان حسن الرداد في محارب

 

مسلسلات رمضان 2024.. ظهور مختلف للفنان حسن الرداد في محارب
مسلسلات رمضان 2024.. ظهور مختلف للفنان حسن الرداد في محارب
مسلسلات رمضان 2024.. ظهور مختلف للفنان حسن الرداد في محارب

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" كل من الفنان حسن الرداد، الفنان ماجد المصري، الفنانة نرمين الفقي، الفنان تامر عبد المنعم، غفران، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وسيتم إنطلاق أول حلقات المسلسل في أول ايام شهر رمضان 2024.

أحداث مسلسل محارب 2024

وعن أحداث مسلسل محارب 2024 فتدور أحداثه حول محارب في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلاله حسن الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه عزيز محارب، أصوله صعيدية ويهرب من الثأر، ويمر بالعديد من الأزمات خلال الأحداث.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال حسن الرداد في رمضان بموسم 2022، عندما قدم مسلسل بابلو، وشارك به أروى جودة، مصطفى فهمي، هالة فاخر، سلوى عثمان، محمود حجازي، رشوان توفيق، ساندى علي، أمينة مغربي، وغفران محمد، وكان من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، أما عن الأعمال السينمائية فيلم "بلوموندو" وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد في السينما وحصد ايرادات كبير بشباك التذاكر.

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