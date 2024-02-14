دراما رمضان 2024|كيف ظهرت ريهام حجاج بشكل كوميدى فى برومو "صدفة"؟

يستعد جمهور الفنانة ريهام حجاج لمتابعة مسلسل صدفة أحد مسلسلات رمضان لعام 2024، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم.

وظهرت الفنانة ريهام حجاج بشكل مختلف في برومو صدفة لعام 2024، وتوقع الجماهير أن يكون المسلسل كوميديًا ويحتوي على الكثير من الإفيهات المضحكة، وستظهر ريهام حجاج بشكل مختلف عن باقي الأعمال التي قامت بتقديمها في المواسم الرمضانية الماضية.

واعتادت ريهام حجاج على تجسيد شخصية من طبقة اجتماعية عالية، بعيدًا عن عالم الكوميديا، ولكن من المتوقع أن تظهر بشكل مختلف، مما جعل الجماهير متشوقة لمتابعة المسلسل.

دراما رمضان 2024|كيف ظهرت ريهام حجاج بشكل كوميدي في برومو صدفة؟

دراما رمضان 2024|كيف ظهرت ريهام حجاج بشكل كوميدي في برومو صدفة؟

دراما رمضان 2024|كيف ظهرت ريهام حجاج بشكل كوميدي في برومو صدفة؟

دراما رمضان 2024|كيف ظهرت ريهام حجاج بشكل كوميدي في برومو صدفة؟

أبطال مسلسل صدفة لعام 2024

"صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

دراما رمضان 2024|كيف ظهرت ريهام حجاج بشكل كوميدي في برومو صدفة؟

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.