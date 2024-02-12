WATCH IT تطرح 7 بوسترت لأبطال مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج (صور)

طرحت منصة WATCH IT الرقمية عددا من الملصقات الدعائية لمسلسل “صدفة” والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتضمنت البوسترات الدعائية المنفردة صور لأبطال مسلسل صدفة وهم كل من ريهام حجاج، وخالد الصاوي، ورحاب الجمل ورشدي الشامي وسلوى خطاب وعصام السقا.

مسلسل صدفة من المقرر أن يعرض عبر إحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية خلال شهر رمضان المقبل.

قصة مسلسل صدفة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا، وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة..تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟.

وتجسد ريهام حجاج، دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة".

أبطال مسلسل صدفة

المسلسل من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا ورحاب الجمل، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل صدفة التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020

بوسترات دعائية لأبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

بوسترات دعائية لأبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

بوسترات دعائية لأبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

بوسترات دعائية لأبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

بوسترات دعائية لأبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

بوسترات دعائية لأبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

بوسترات دعائية لأبطال مسلسل صدفة رمضان 2024