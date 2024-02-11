الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. 7 صور لنسرين أمين داخل كواليس "بابا جه"

نسرين أمين داخل كواليس
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه

تشارك نسرين أمين ضمن أبطال مسلسل “بابا جه” الذي يخوض بطولته أكرم حسني والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتنشر “الدستور” صور جديدة للفنانة نسرين أمين من كواليس تصوير مسلسل “بابا جه” والتي ظهرت فيها رفقة كل من أكرم حسني، والفنان محمد أوتاكا، والفنان ياسر الطوبجي.

وتجسد نسرين أمين دور موظفة في الإدارة التعليمية وهي زوجة الفنان أكرم حسني ولديهما ثلاثة أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة.

البوستر التشويقي لمسلسل بابا جه

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر التشويقي لمسلسل “بابا جه” المقرر عرضه ضمن مارثون دراما رمضان 2024.

وظهر أكرم على بوستر مسلسل “بابا جه” بشكل كوميدي وهو يحمل الطفلة لافينيا نادر والتي تشاركه بطولة المسلسل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر إحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة WATCH IT الرقمية.

أبطال وصناع مسلسل بابا جه

"بابا جه" مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل. 

آخر أعمال نسرين أمين التلفزيونية

وقدمت نسرين أمين في رمضان الماضى مسلسل بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

نسرين أمين داخل كواليس مسلسل بابا جه

نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين داخل كواليس بابا جه
نسرين أمين بابا جه الفنانة نسرين أمين دراما رمضان 2024 المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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