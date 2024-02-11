الشركة المتحدة تطلق البوستر التشويقى لمسلسل "جودر" لياسر جلال

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر التشويقي لمسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة"، الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهر على البوستر التشويقي لمسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة" النجم ياسر جلال منفردًا مرتديًا ملابس شخصيته في العمل، حيث يجسد شخصيتين مختلفتين، الأولى وهي شخصية شهريار والثانية، وهي شخصية جودر.

وقطع فريق عمل المسلسل شوطا طويلا من التصوير، خلال الفترة الماضية، فى عدة مناطق متفرقة وعدد كبير من الاستديوهات، آخرها استديو النحاس بمنطقة الهرم، الذى تم التصوير بداخله على مدار ثلاثة أيام.

ووضعت الجهة المنتجة مع المخرج إسلام خيرى خطة محكمة لخروج العمل بصورة مبهرة، وخلال الأيام القليلة المقبلة يجرى المخرج إسلام خيرى عمليات مونتاج الحلقات التى يقوم بالانتهاء من تصويرها ضمن أحداث المسلسل، حيث يقوم بتصوير المشاهد وعمل المونتاج بعد التصوير مباشرة لتسليم أكبر عدد من الحلقات للشركة المنتجة، استعدادًا للمنافسة بشكل مبكر على السباق الذي يعد الأهم والأضخم على مدار العام.

ويعد مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيا، والتى تحتوى على أحداث تاريخية ومن المتوقع عرضه خلال النصف الأول من رمضان وذلك على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

"جودر- ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل مكون من 15 حلقة وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى، وإنتاح ميديا هب- سعدى وجوهر وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.