السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. كواليس تصوير مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان (صور)

مصطفى شعبان من تصوير
مصطفى شعبان من تصوير مسلسل المعلم

يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير مشاهد وأحداث مسلسله التلفزيوني الجديد الذي يحمل أسم “المعلم” والذي سيشارك به ضمن مارثون مسلسلات دراما رمضان 2024.

وظهر مصطفى داخل كواليس تصوير المسلسل داخل شادر السمك الخاص به، حيث يجسد شخصية أحد كبار تجار السمك في السوق، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبى اجتماعي ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

وكشف منصة “watch it” عن البوستر المبدئي لمسلسل “المعلم” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ومن المقرر عرض مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان عبر إحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال مصطفى شعبان التلفزيونية

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

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