الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. فرقة عبد الحليم نويرة تتغنى بألحان فريد الأطرش على مسرح الجمهورية

فريد الأطرش
فريد الأطرش

تستعد فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، لإحياء حفل غنائي بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل على خشبة مسرح الجمهورية ويتضمن الحفل تقديم أعمال الموسيقار الراحل فريد الأطرش.

ويقام الحفل ضمن خطة وزارة الثقافة المصرية للاحتفاء برموز الكلمة والنغم، حيث خصصت دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل نخبه من مؤلفات فريد الأطرش الشهيرة، ومنها قلبي ومفتاحه، مش كفاية، منحرمش العمر منك، روحي وروحك وغيرها، ويشارك في الحفل كل من المطربة داليا عبد الوهاب، المطربة رحاب مطاوع، المطرب محمد عبد الحميد، المطرب حسام حسنى، المطرب مصطفى النجدي، المطرب محمد حسن، المطرب وليد حيدر. 

فريد الأطرش.. ملك العود

المعروف أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم، ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا، التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لبلاده  بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان.

وقام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز، كما لحن لعدد من المطربين والمطربات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد.

وتوفي فريد الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً إرثاً خالداً مازال يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.

دار الاوبرا الأوبرا خالد داغر أحمد عامر مسرح الجمهورية

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