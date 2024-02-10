دراما رمضان 2024.. أكرم حسني يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "بابا جه"

كشف النجم أكرم حسني عبر البوستر التشويقي لمسلسله التلفزيوني الجديد الذي يحمل أسم “بابا جه” والمقرر عرضه ضمن مارثون دراما رمضان 2024.

وظهر أكرم على بوستر مسلسل “بابا جه” بشكل كوميدي وهو يحمل الطفلة لافينيا نادر والتي تشاركه بطولة المسلسل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر إحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة WATCH IT الرقمية.

ويظهر أكرم حسني، خلال أحداث مسلسل بابا جه، في دور مدير فندق يتعرض لأزمة مالية بسبب فترة فيروس كورنا، بينما تجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

أبطال وصناع مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

آخر أعمال أكرم حسني التلفزيونية

آخر أعمال أكرم حسني بموسم رمضان هو مسلسل "مكتوب عليا" والذي شاركه فيه البطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.