السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بصينية مشبك".. محمود حجازي ودعاء حكم في كواليس مسلسل "حدوتة منسية"

محمود حجازي ودعاء
محمود حجازي ودعاء حكم

شارك الفنان محمود حجازي جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير المسلسل التلفزيوني “حدوتة منسية” والمعروض حاليا عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

ونشر محمود حجازي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام" صورة تجمعه بالقنانة دعاء حكم من كواليس مسلسل “حدوتة منسية” وهما يحملان صينية مشبك وعلق على الصورة قائلا: “إوعي المشبك حدوتة منسية على WATCH IT و CBC”.

وحقق مسلسل "حدوتة منسية" نجاحا كبيرا منذ عرضه عبر مجموعة قنوات CBC الفضائية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية WATCH IT، وتصدر المسلسل قائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصة الرقمية Watch it، بالتزامن مع تصدره محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية عمل درامي اجتماعي، يضم 30 حلقة وهو من تأليف محمود حمدان، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه، ومن إخراج محمد محيى الدين.

مواعيد مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل حدوتة منسية يعرض عبر مجموعة قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية أيام السبت إلى الأربعاء.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حدوتة منسية غدا السبت، وذلك في التوقيتات التالية:

قناة CBC العامة 

  • البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي من البث الأول.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي من البث الأول.

قناة CBC دراما

  • البث الأول في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم التالي من البث الأول.
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