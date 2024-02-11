الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024: أبطال وصناع "سر إلهي" للفنانة روجينا (إنفوجراف)

روجينا
روجينا

تشارك روجينا في ماراثون دراما رمضان 2024 المقبل في مسلسل جديد يحمل اسم “سر إلهي” التي تخوض به البطولة المطلقة في منافسة شرسة يشهدها الموسم الرمضاني المقبل.

وتواصل روجينا في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث “سر إلهي” بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز ويسجل العمل التعاون الثالث الذي يجمع بينهما.

ويرصد “الدستور” في الإنفوجراف التالي أبطال وصناع مسلسل "سر إلهي".

"سر إلهى" يشارك في بطولته بجانب روجينا عدد من نجوم الفن: أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

إضافة إلى أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

قصة وأحداث مسلسل روجينا

مسلسل سر إلهي تدور أحداثه في اطار اجتماعي تشويقي ويقدم العمل دراما اجتماعية إنسانية حيث تدور الأحداث حول امرأة وتجدسها النجمة روجينا التي تواجه صعوبات الحياة بمفردها بعد أن غدر بها أقرب الأشخاص إليها وتدخل في العديد من الصراعات وتقابل الفنان محمد ثروت وتنشأ بينهما قصة حب تنتهي بالزواج وتتصاعد أحداث في اطار من التشويق والإثارة.

آخر أعمال روجينا التلفزيونية

وقدمت روجينا في موسم رمضان الماضي 2023 مسلسل بعنوان "ستهم" وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، وشارك في بطولته بجانبها كل من الفنانة نانسي صلاح، الفنان أحمد الرافعي، الفنا أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، جهاد سعد، محمد عبد الحافظ، والشيخ ياسين التهامي والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعديد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار.

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