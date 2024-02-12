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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024|"المتحدة" تكشف عن بوستر مسلسل "صدفة" لـ ريهام حجاج

ريهام حجاج
ريهام حجاج

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البوستر المبدئي لمسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

وتواصل ريهام حجاج تصوير مشاهدها في المسلسل بقيادة المخرج سامح عبد العزيز، وينتمي إلى نوعية الـ30 حلقة.

وطرحت منصة "watch it" أمس الأحد، البوسترات الدعائية لأبطال العمل بشكل منفرد، وذلك استعدادًا لعرضه على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة. 

قصة مسلسل صدفة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا، وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة..تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟.

وتجسد ريهام حجاج، دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة".

أبطال مسلسل صدفة 

المسلسل من بطولة ريهام حجاج  وخالد الصاوي وعصام السقا ورحاب الجمل،  خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة. 

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل صدفة التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020

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