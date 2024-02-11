دراما رمضان 2024 |تفاصيل وأحداث مسلسل "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "بيت الرفاعي"، بطولة أمير كرارة، في موسم رمضان المقبل 2024، وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الـ30 حلقة.

تفاصيل وقصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل إذا أنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

وطرحت منصة watch it، الإلكترونية، بوستر مبدئي لمسلسل “بيت الرفاعي”، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2024.

وظهر “كرارة”، من خلال البوستر، بشخصيته التي يجسدها ضمن أحداث العمل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة وسيد رجب وأحمد رزق وميرنا جميل ومحمد لطفي وعايدة رياض وأحمد فؤاد سليم، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضي مسلسل "سوق الكانتو"، وشارك في بطولته مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

دارت أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب يجسد دوره أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.