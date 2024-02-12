الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| كريم فهمي ضيف شرف مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني

كريم فهمي
كريم فهمي

يشارك  الفنان كريم فهمي ضمن أحداث مسلسل "بابا جه" للنجم أكرم حسني والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وعلمت "الدستور" ان كريم فهمي يظهر كضيفة شرف ضمن أحداث المسلسل من خلال عدد من الحلقات، وقد انتهى مؤخرا من تصوير معظم مشاهده بالمسلسل. 

مسلسل بابا جه 

و يواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه ” على قدم وساق بقيادة المخرج خالد مرعي ليخوض به منافسة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ولم يستقر صناعه موعد طرحه سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم، وانتهى صناع العمل من تصوير معظم مشاهد المسلسل نظرا لتكثيف ساعات التصوير. 

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول (هشام) رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا تنفيذيا في إحدى الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد حيث يصبح مقيما في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟

بينما تجسد نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

“بابا جه” مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

يذكر أن  آخر أعمال أكرم حسنى هو مسلسل "مكتوب عليا"،الذى عرض في موسم رمضان قبل الماضي وهو من  بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

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