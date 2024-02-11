دراما رمضان 2024| تفاصيل وقصة مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عرض المسلسل الكوميدي" بابا جه" في موسم رمضان المقبل 2024، وهو من بطولة أكرم حسني، وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ15 حلقة.

تفاصيل وقصة مسلسل بابا جه

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول (هشام) رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا تنفيذيا في إحدى الفنادق العالمية تنقلب حياته رأسا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب فيروس كوفيد حيث يصبح مقيما في المنزل بشكل دائم فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟

بينما تجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجته ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء كيفية تربيتهم تربية سليمة، أما الفنانة سماء إبراهيم فتظهر بدور عمته، وتحدث مفارقات كوميدية عديدة في إطار اجتماعي مشوق خلال 15 حلقة.

أبطال وصناع مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

وكشف النجم أكرم حسني عبر البوستر التشويقي لمسلسله التلفزيوني الجديد الذي يحمل اسم “ بابا جه ” والمقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2024.

وظهر أكرم على بوستر مسلسل “بابا جه” بشكل كوميدي وهو يحمل الطفلة لافينيا نادر والتي تشاركه بطولة المسلسل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر إحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة WATCH IT الرقمية

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني ونسرين أمين واوتاكا وسماء إبراهيم ولافينا نادر وفريال يوسف، وضيوف شرف محمود البزاوي وكريم فهمي وأحمد أمين ومحمد الكيلاني، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي.