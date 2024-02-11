دراما رمضان 2024| "watch it" تطرح البوستر التشويقي الأول لمسلسل "لحظة غضب"

طرحت منصة watch it البوستر التشويقي الأول لمسلسل" لحظة غضب" للنجمة صبا مبارك والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 بشكل حصري.

واتسم البوستر الدعائي الأول لمسلسل “لحظة غضب” التشويق والغموض فلم يظهر أي تفاصيل عن شخصية بطلة العمل أو قصته.

ويعد مسلسل “لحظة غضب” أحد الإنتاجات الأصلية والحصرية لمنصة “watch it” والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

وتدور أحداث مسلسل "لحظة غصب" في إطار اجتماعي تشويقي، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما القصيرة التي تضم 15 حلقة متصلة ويتم عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

ويواصل المخرج عبد العزيز النجار تصوير أحداث مسلسل “لحظة غضب” للنجمة صبا مبارك ومحمد شاهين، داخل عدد من اللوكيشانات الخارجية في مدينة السادس من أكتوبر، للحاق بالموسم الرمضاني الجديد 2024.

تفاصيل مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب واحد من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ15 حلقة خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب في إطار من الرومانسية والممزوجة بالتشويق والمفاجات طوال الأحداث.

العمل يقوم بإخراجه عبدالعزيز النجار مخرج مسلسل حالة خاصة والذي لاقى إشادات عديدة على مستوى الإخراج الخاص بالعمل، ويقوم هذه الفترة بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد الذي يعرض على منصة واتش ات خلال شهر رمضان المقبل، ويقوم بأعمال المونتاج في نفس الوقت.

ويعرض للمنتج طارق الجنايني حاليا مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنانين طه دسوقي وغادة عادل، ولاقى المسلسل إعجاب الجمهور بما ينقاشه من مرض التوحد الذي يعاني منه بطل العمل نديم – طه دسوقي، والذي يرغب أن يعمل في مكتب محاماة كبير بسبب وصية أمه قبل وفاتها، وهو ما كشفته الأحداث حيث رغبت أماني النجار المحامية – غادة عادل في تعيين نديم في مكتبها نظرا لعبقريته وقدراته غير العادية.