بأحداث ساخنة وغير متوقعة تواصل شبكة قنوات cbc عرض حلقات مسلسل حدوتة منسية.

وتصدر مسلسل حدوتة منسية تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية نظرًا لأحداثه الشيقة والمتلاحقة.

كما تصدر مسلسل حدوتة منسية قائمتي الأعلى مشاهدة والأكثر شهرة عبر منصة watch it.

ويبحث جمهور الدراما عن مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم على شبكة قنوات cbc.

وننشر خلال هذا التقرير موعد عرض واعادة حلقات مسلسل حدوتة منسية على شاشة cbc وcbc drama.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على cbc الحلقة 12

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم وعدد كبير من نجوم الفن من السبت إلى الأربعاء عبر شبكة قنوات cbc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

الحلقة 12 مسلسل حدوتة منسية

تعرض الحلقة 12 من مسلسل حدوتة منسية مساء اليوم على شاشة قناة cbc

وتعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة في تمام الساعة الثانية صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

فيما تعرض الحلقة 9 مسلسل "حدوتة منسية" على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

قصة مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية، ينتمي إلى فئة المسلسلات الاجتماعية الطويلة، ذات الـ30 حلقة، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

اقرأ أيضا

المالية تكشف موعد صرف زيادة مرتبات الموظفين