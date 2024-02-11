الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نقيب الصحفيين: قريبًا افتتاح مركز تدريب النقابة فى ثوبه الجديد

خالد البلشي
خالد البلشي

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل يحضر من خلال مؤسسة هيكل للصحافة العربية، والدور الذي تقوم به، من خلال تدريب أجيال أخرى من الصحفيين.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا.

وأضاف أن هذا الدور المهم لمؤسسة هيكل يدعم مركز تدريب النقابة، وخلال الفترة الماضية بذل المجلس جهدًا كبيرًا لاستعادة هذا المكان، وتُعد لبداية انطلاقته الثانية، وقريبًا سيتم إعلان افتتاحه مجددًا بشكل رسمي، بمجموعة من الاستديوهات التي تم تطويرها، ومن خلال برنامج تدريبي، أشرف عليه القائمون على مركز التدريب.

وتابع: "أتمنّى أن يؤدي المركز، الدور الذي كان منوطًا به أن يؤديه، سندعوكم للانطلاق الجديد للمركز خلال أيام، نتمنّى أن نكون على قدر مسئوليتكم".

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