3 مرشحين في أول أيام الترشح لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين أنها تلقت اليوم خلال اليوم الأول لفتح باب الترشح على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، ٣ طلبات للترشح وهي طلبات الزملاء حسن خلف الله (الأهرام) مرشح على منصب رئيس الرابطة، وإيهاب شعبان (الجمهورية) مرشح على منصب أمين صندوق الرابطة، وعبير عبدالواحد (صوت الأمة) مرشحة لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة.

وتتلقى اللجنة المشرفة طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الثانى فى النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهى يوم الأربعاء (14 فبراير) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين فى الواحدة من بعد ظهر اليوم.



يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضي شوقي حامد وتضمن في عضويتها الناقد الرياضي الدكتور طارق الأدور والناقد الرياضي خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.

نقابة الصحفيين: مد قبول طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية



وأعلنت النقابة أنه بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات، تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتي عامي (2022م و2023م)، حتى الخميس 15 فبراير 2024، وتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين فى مقر النقابة.



ولن تقبل أي طلبات بعد التاريخ المحدد، ولن يتم مد فترة التقدم مرة أخرى.



وتشمل المسابقة (10) فروع فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و(11) جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكترونى.