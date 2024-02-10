السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عربية الصحفيين" تستضيف وزير الخارجية الأسبق محمد العرابى غدًا

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

تنظم لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، غدًا الأحد، ندوة تستضيف فيها وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، في لقاء مفتوح معه داخل النقابة للصحفيين والجمهور. 

صرح بذلك حسين الزناتي، وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية، موضحًا أن اللقاء يدور حول "الدبلوماسية المصرية في ظل عالم متغير".

وأكد الزناتي أهمية هذا الموضوع والإجابة عن الأسئلة المطروحة حوله في ظل المتغيرات السريعة الراهنة على الساحة الدولية والإقليمية والعربية، خاصة فى ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي على أهل فلسطين في غزة.

وأوضح الزناتي أن الخبير الاستراتيجي أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جمال زهران، سيشارك في الحوار وتحليل الأوضاع الراهنة وأثرها على تحركات الدبلوماسية المصرية.

يعقد اللقاء في السادسة مساء بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بالنقابة، بحضور عدد من أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية.

لجنة الشؤون العربية وزير الخارجية محمد العرابي المجلس المصري للشؤون الخارجية نقابة الصحفيين الصحفيين

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