السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"ادعم نقابتك": "المحامين" تعاني من ترهل نقابي بسبب المركزية الشديدة

عبد المجيد جابر المتحدث
عبد المجيد جابر المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك

أكد عبد المجيد جابر المتحدث الرسمي باسم حملة “ادعم نقابتك” والمرشح لعضوية مجلس النقابة على مقعد استئناف القاهرة، أن نقابة المحامين أصبحت تعاني من الترهل النقابي بسبب المركزية الشديدة التي تضر المحامين وترهقهم.

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 وأوضح في بيان له: “النقابة العامة لا تزال تدخل في كل قرار يخص النقابات الفرعية وهو مما يعطل العمل النقابي ويحنطه ويقلل من قيمة ودور الفرعيات في خدمة أعضاءها رغم مركزها المستقل قانونا”.

وأشار “جابر” إلى أن عدم تطبيق اللامركزية أثر بالسلب على الأعضاء بالفرعيات، معلقا: “لم تعد الفرعيات تخرج لنا كوادر نقابية قوية مثل الأول لضعف العمل النقابي في الفرعيات وعدم تجديد الدماء فيها”.

وطالب بزيادة ميزانية الفرعيات حتى تقوم بواجبها الحقيقي تجاه المحامين في المحافظات، ووضع قواعد لذلك لعدم استخدامه في ابتزاز الفرعيات ومجالسها، مؤكدا أن ميكنة نقابة المحامين ودخولها العالم الرقمي سيساعد في تعزيز اللامركزية.

الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام ومناصب العضوية

فيما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، الخميس الماضي عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة القضائية عن كشوف الناخبين، اليوم، وتبدأ في تتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، لإعلان عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو أمر مستبعد، سوف تجرى جولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

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