الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات "المحامين"

انتخابات النقابة
انتخابات النقابة العامة للمحامين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم الخميس، عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين والتنازلات.

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موعد إعلان كشوف الناخبين

فيما تعلن اللجنة القضائية، عن كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024، كما تتلقى اللجنة القضائية الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11 /2 /2024.

الكشوف النهائية للناخبين

كما ستعلن اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13 /2 /2024، وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9 /3 /2024، وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23 /3 /2024.

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إنتخابات النقابة العامة للمحامين مغربية الخميس مجلس النقابة السبت اللجنة القضائية

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