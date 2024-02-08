بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات "المحامين"

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم الخميس، عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين والتنازلات.

موعد إعلان كشوف الناخبين

فيما تعلن اللجنة القضائية، عن كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024، كما تتلقى اللجنة القضائية الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11 /2 /2024.

الكشوف النهائية للناخبين

كما ستعلن اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13 /2 /2024، وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9 /3 /2024، وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23 /3 /2024.

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