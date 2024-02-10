"مصر القومى" يثمّن بيان الحوار الوطنى حول تصريحات "بايدن"

ثمّن حزب مصر القومي، بيان مجلس أمناء الحوار الوطني الذي أكد فيه رفضه التام تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي حملت ادعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولًا لقطاع غزة.





وأكد الحزب عدم صحة ما أشار إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحاته الإعلامية الأخيرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وأكد المستشار الدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، أن الحزب وجميع قياداته وأعضائه، يثمنون الدور الذي تتخذه القيادة السياسية المصرية، لمساندة الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، خاصةً أن موقف مصر واضح وضوح الشمس للعالم أجمع منذ بداية العدوان الغاشم وما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

فيما اعتبر المستشار مايكل روفائيل بولس نائب رئيس حزب مصر القومى أن تصريحات الرئيس الأمريكى هى تصريحات لا تستند إلى دليل خاصةً أن الرئيس الأمريكى وقع أكثر من مرة فى لغط تاريخى أثناء تصريحاته الصحفية السابقة وإهانة المراسلين الأجانب له على ضعف ذاكرته وخلطه للأوراق لا سيما وأنه اتضح عليه خلال الفيديو المتداول عدم التركيز ونسيانه. مؤكدًا على الدور الاستراتيجي التى تقوم به القيادة السياسية المصرية تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها.

وصرح عصام الدين جاد المحامي، نائب مدير المكتب السياسي بحزب مصر القومى، بأن المنظمات المصرية بكافة أشكالها سواء كانت حكومية أو "جمعيات أو نقابات" مستقلة، تشهد على أن مصر كانت وما زالت حتى الآن مساعدة ومساندة للقضية الفلسطينية.

من جانب آخر، أكد اللواء محمود صابر الأمين العام للحزب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ موقفًا سياديًا وشهد عليه العالم بأسره، بعدد من اللقاءات الصحفية التي شهدها وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني، من رفض تهجير الفلسطينيين عن أرضهم، وعن زيادة كمية المساعدات لأهلنا في غزة.