موعد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك الحلقة جديدة

ننشر مواعيد وقنوات عرض مسلسل بين السطور حيث تصدر مسلسل "بين السطور " محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة وبحثا على "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، والمسلسل من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي ومحمد علاء وعدد متميز من النجوم تحت قيادة المخرج وائل فرج.

موعد عرض مسلسل بين السطور

ويبحث جمهور وعشاق الدراما المصرية والعربية عن موعد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك وقصته وأبطاله بعد الأحداث المتلاحقة التي شاهدتها الحلقات الماضية حيث حقق العمل رواجا بين الجمهور.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم مواعيد عرض مسلسل بين السطور الحلقة الجديدة.

موعد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك

يعرض مسلسل بين السطور على شبكة قنوات ON من الأحد إلى الخميس.

وتعرض الحلقة الجديدة 11 من مسلسل بين السطور للنجمة صبا مبارك في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة الجديدة 11 من مسلسل بين السطور على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساء والإعادة فى تمام الساعة 10 صباحا من اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء.

مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى، وآخرون.

يتناول مسلسل بين السطور حياة الإعلامية هند سالم، وتجسدها النجمة صبا مبارك، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تهدد حياتها وزواجها.

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.

اقرأ أيضا

المالية تكشف موعد صرف زيادة مرتبات الموظفين