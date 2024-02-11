الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 |تفاصيل وأحداث مسلسل " المعلم " لمصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عرض مسلسل"المعلم" بطولة مصطفى شعبان في موسم رمضان المقبل 2024، وينتمي المسلسل إلى دراما أعمال الـ 30 حلقة.
 

تفاصيل وأحداث مسلسل المعلم

وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

وطرحت منصة “watch it” البوستر المبدئي لمسلسل “المعلم ” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وظهر مصطفى شعبان خلال البوستر المبدئي، بشخصيته التي يجسدها ضمن لأحداث، حيث يتاجر بالسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

و عاد أبطال وصناع مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه في رمضان المقبل من مدينة السويس،  بعد إنجاز 50 ٪ من المشاهد الخارجية للعمل بأحد أسواق السمك. 

ويستكمل مصطفى شعبان تصوير مشاهد العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة أسبوع ينتقل بعدها فريق عمل المسلسل إلى لوكيشن آخر للانتهاء من أكبر قدر من مشاهد العمل قبل حلول رمضان. 

شخصية مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

ويجسد مصطفى شعبان خلال أحداثه شخصية تاجر سمك لديه محل صغير ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار فى شادر السمك الذين يحاولون بشتى الطرق القضاء على تجارته. 

ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده في لمدة أسبوع كامل في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم الانتهاء مؤخرا من تصوير بعض أحداث مسلسل المعلم، داخل ديكور ستديو الأهرام، وبعض المشاهد تم تصويرها على كوبري قصر النيل، وداخل حي الزمالك، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الشيخ زايد.


أبطال مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان وهاجر أحمد وسهر الصايغ وانتصار وأحمد بدير وسلوى خطاب ومنذر رياحنة، ومحمد الليثي، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

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