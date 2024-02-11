دراما رمضان 2024 |تفاصيل وأحداث مسلسل "فراولة" لـ نيللي كريم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل 2024 وينتمي المسلسل إلى أعمال الـ15 حلقة فقط.

قصة وتفاصيل مسلسل فراولة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت ويحكي قصة فتاة تدعى فراولة ابنه لحارس عقار وتعمل أيضا قارئة فنجان، ثم تصبح مندوبة مبيعات فى شركة عالمية متخصصة في الاكسسوارات وصولا إلى أنها أصبحت مالكة للشركة ثم تصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين، المسلسل من بطولة نيللي كريم وشيماء سيف وأحمد فهيم وصدقي صخر وعلا رشدي، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

وكانت منصة watch it قد طرحت مجموعة من البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

و تصدرت الفنانة نيللي كريم أحد البوسترات الدعائية للعمل بـ"لوك" جديد ومختلف.

مسلسل "فراولة" ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية القصيرة الحلقات، إذ يضم 15 حلقة فقط، والعمل يتناول قصة فتاة فقيرة "فراولة" ذات طموحات عالية للوصول إلى أبعد الحدود لكن بطرق شرعية، فتلجأ إلى السوشيال ميديا وتحاول الظهور عليها بشكل مختلف يجذب المتابعين بشكل أسرع، من أجل تحقيق شهرة واسعة وأموال طائلة، وهي الشخصية التي تقدمها نيللي كريم خلال العمل.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.