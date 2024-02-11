الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 .. تفاصيل "صيد العقارب" لغادة عبدالرازق

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني بمسلسل "صيد العقارب"، والمقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024. 

قصة "صيد العقارب"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول عايدة الابنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد قتل أخيها على يد الأخ غير الشقيق لزوجها،  فبعد أن كانت عائلتا ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب ويولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

وتواصل النجمة غادة عبدالرازق تصوير أحداث العمل في اللوكيشن الخاص بالعمل، حيث أوشكت غادة عبدالرازق على الانتهاء من أحداث دورها بالمسلسل. 

ويضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب" الموسيقار شادي مؤنس، ويعد "صيد العقارب" التعاون الثاني بين مؤنس والمخرج أحمد حسن، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل "العودة"، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشار إلى أن الفنانة غادة عبدالرازق أوضحت، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، عن سر تسمية مسلسل "صيد العقارب" بهذا الاسم، والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024 ضمن مسلسلات رمضان 2024، وسيعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًة: "المسلسل يشبه المستحيل"، مضيفة: "دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى".

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وجمايكا وسيمون وأحمد ماهر وأحمد سعيد عبدالغني ومنال سلامة، وميار الغيطي وصفاء جلال، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن والمسلسل يعرض على قنوات المتحدة، ومنصة "WATCH IT". 

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