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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 | أمير كرارة يومين في شبرا لتصوير "بيت الرفاعي"

امير كرارة
امير كرارة

يواصل النجم أمير كرارة تصوير أحداث دوره في المسلسل الدرامي الجديد “بيت الرفاعي” المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024. 

وعلمت الدستور أن أمير كرارة وأسرة مسلسل "بيت الرفاعي " يواصلون تصوير المشاهد الخارجية من العمل في منطقة شبرا مصر لمدة يومين. 

حيث يكثف المخرج أحمد نادر جلال تصوير مشاهد العمل بالتزامن مع مونتاج الحلقات الأولى منه استعدادا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وينتمي مسلسل بيت الرفاعي  إلى نوعية أعمال الـ30 حلقة.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة للعمل خلال أيام البرومو الدعائي والتشويقي للمسلسل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة. 

تفاصيل وقصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل إذا أنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

وطرحت منصة watch it، الإلكترونية، بوستر مبدئي لمسلسل “بيت الرفاعي”، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2024.

وظهر “كرارة”، من خلال البوستر، بشخصيته التي يجسدها ضمن أحداث العمل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة وسيد رجب وأحمد رزق وميرنا جميل ومحمد لطفي وعايدة رياض وأحمد فؤاد سليم، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

وقدم كرارة فى رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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