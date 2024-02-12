الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024| موعد عرض مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

قررت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد “صيد العقارب” للنجمة غادة عبد الرازق عرض المسلسل في النصف الأول من شهر رمضان المقبل ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024. 

مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024

وحقق برومو العمل الذي تم طرحه امس على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رواجا كبيرا بين الجمهور. 

و تخطت نسبة مشاهدة برومو مسلسل صيد العقارب نصف مليون مشاهدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

وسيطر على البرومو حالة من الاثارة والتشويق، وظهرت غادة عبد الرازق خلال البرومو وهي تقوم بصيد العقرب وتفريغ السم منه حيث تعمل كتاجرة في سم العقارب.

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أحداث مسلسل صيد العقارب

و تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي، حول عايدة الابنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد قتل أخيها على يد الأخ غير الشقيق لزوجها،  فبعد أن كانت عائلتا ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب ويولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

وتواصل النجمة غادة عبدالرازق تصوير أحداث العمل في اللوكيشن الخاص بالعمل، حيث أوشكت غادة عبدالرازق على الانتهاء من أحداث دورها بالمسلسل. 

ويضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب" الموسيقار شادي مؤنس، ويعد "صيد العقارب" التعاون الثاني بين مؤنس والمخرج أحمد حسن، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل "العودة"، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل صيد العقارب

"صيد العقارب" من  تأليف  باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

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