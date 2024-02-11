أسامة كمال يسلط الضوء على مسلسلات رمضان التى تُعرض على قنوات "المتحدة"

عرض الإعلامي أسامة كمال، تفاصيل عملين من الأعمال الرمضانية التي ستقدم خلال شهر رمضان، عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهما "جودر" و"صيد العقارب"

وقال خلال حلقة برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية dmc، إن مسلسل "جودر"، من بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدى بدر وآخرون.

المسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى– جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وأشار إلى أن المسلسل قصته اجتماعية تاريخية، تدور حول عائلة شهريار، وشهر زاد.

مسلسل "صيد العقارب"

وتابع، أن مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

تدور قصة المسلسل حول عايدة ابنة حسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد مقتل شقيقها على يد الأخ غير الشقيق لزوجها.