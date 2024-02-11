علا الشافعى: الشركة المتحدة تقدم تركيبة مختلفة من الأعمال الدرامية برمضان

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسئول المحتوى الدرامي بـالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المحتوى الدرامي هو كل ما يتعلق بالمسلسلات التي تعرض على كل القنوات التابعة للشركة المتحدة، بالمشاركة مع كبرى شركات الإنتاج.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن البعض لديه لبس بأن الشركة المتحدة هي التي تنتج كل ما في السوق، مشيرة إلى أنه يوجد أكثر من 12 شركة إنتاج متعاونة مع المتحدة في شهر رمضان.

وأكدت أن المتحدة جزء من منظومة كبيرة جدًا، وتضم عددًا كبيرًا من الشركات والقطاعات، والمحتوى الدرامي جزء من المتحدة، موضحة أن هناك "إيميل" للشركة يتم إرسال الأعمال عليه بشروط معينة بأن تكون هناك معالجة كاملة وخمس حلقات من المسلسلات مرسلة، ويفضل أن تكون هناك شركات إنتاج.

لجنة مشكلة من كبار الأسماء لاختيار الأعمال الدرامية

وتابعت أن هناك لجنة مشكلة لقبول أو رفض الأعمال المقدمة تضم أسماء مهمة، موضحة أن قبول الأعمال يتم بالتصويت، موضحة أنه يوجد فريق عمل كبير وجزء منه تسويق وللبيع والإعلانات، ويتم التوافق على رؤية معينة للشركة وفقًا للموسم لأن رمضان يكون مختلفًا عن المواسم الأخرى، وهذا العام توجد تركيبة مختلفة.