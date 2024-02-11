الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن بوستر "صيد العقارب" بطولة غادة عبدالرازق

الفنانة غادة عبد
الفنانة غادة عبد الرازق

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر المبدأي لمسلسل “صيد العقارب” الذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتواصل تصوير مشاهد العمل بقيادة المخرج أحمد حسن.

تدور أحداث مسلسل “صيد العقارب” في إطار اجتماعي، حول عايدة الأبنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد قتل أخوها على يد الأخ الغير شقيق لزوجها، فبعد أن كانت عائلتي ضرغام والغول يتسموا منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وجمايكا وسيمون وأحمد ماهر وأحمد سعيد عبد الغني ومنال سلامة.وميار الغيطي وصفاء جلال، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

يشار إلى أن الفنانة غادة عبدالرازق أوضحت، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، عن سر تسمية مسلسل "صيد العقارب" بهذا الاسم، والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024 ضمن مسلسلات رمضان 2024، وسيعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًة:"المسلسل يشبه المستحيل"، مضيفة: "دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى".

صيد العقارب غادة عبد الرازق مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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