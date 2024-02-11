الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوى

مسلسل “امبراطورية
مسلسل “امبراطورية ميم

يواصل النجم خالد النبوي تصوير مسلسل “إمبراطورية ميم” على قدم وساق، بقيادة المخرج محمد سلامة، استعدادا لعرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

وتنشر الدستور 10 صور جديدة من كواليس مسلسل “إمبراطورية ميم” الذي يخوض بطولته النجم  خالد النبوي، وينتمي العمل للدراما الاجتماعية العائلية خلال شخص يعيش حيرة بين مسئولياته تجاه أولاده بعد وفاة زوجته وبين حب جديد يطرق بابه.

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجلا، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.

وقدم خالد النبوى في شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" وشارك في بطولته، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، محمد علاء، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

خالد النبوي محمد سلامة المخرج محمد سلامة إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024

مواد متعلقة

"إمبراطور واحد بس".. مشاكسة طريفة بين خالد النبوى ونور بسبب "إمبراطورية ميم"

دراما رمضان 2024.. الكوميديا تسيطر على التريلر التشويقي لـ"امبراطورية ميم"

دراما رمضان 2024.. الإثارة تسيطر على التريلر التشويقي لـ"مسار إجباري"

دراما رمضان 2024.. watch it تكشف عن بوستر "المعلم" بطولة مصطفى شعبان

دراما رمضان 2024.. إيناس كامل تواصل تصوير "بيت الرفاعي" أمام أمير كرارة

انطلاق أولى حلقات "عوام في بحر الكلام" لجمال بخيت على ON.. الإثنين

دراما رمضان 2024| watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال "فراولة"

قناة الحياة تعرض حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (بث مباشر)

الأكثر قراءة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

مقتل سيدة أثناء محاولة سرقتها بعين شمس

واشنطن بوست: مخطط اجتياح رفح يواجه معارضة عالمية متزايدة

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

دراما رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوى

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح