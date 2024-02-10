دراما رمضان 2024.. إيناس كامل تواصل تصوير "بيت الرفاعي" أمام أمير كرارة

تواصل الفنانة إيناس كامل تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “بيت الرفاعي” حيث تقوم بدور البطولة النسائية أمام النجم أمير كرارة، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وقالت “إيناس” لـ“الدستور” إنها تواصل تصوير مشاهدها اليوم داخل الديكور الرئيسي للعمل، مشيرة إلى انها متحمسة لعرض العمل خلال الشهر الكريم، خاصة وانه ينتمي للدراما الاجتماعية الشعبية، وأحداثه مليئة بالتشويق، معربة عن سعادتها الشديدة للمشاركة في بطولة العمل والتعاون مع النجم أمير كرارة وكل فريق المسلسل.

وتظهر إيناس كامل خلال الأحداث بدور زوجة امير كرارة، وتشهد شخصيتها العديد من التطورات مع تصاعد الأحداث، ومسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.



جدير بالذكر أن إيناس كامل شاركت في شهر رمضان الماضي بظهور خاص خلال أحداث مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات اذ قدمت دور زوجة محمد فراج خلال الأحداث، والعمل بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

