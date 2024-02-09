الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تطلق بوستر "الحشاشين"

بوستر «الحشاشين»
بوستر «الحشاشين»

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة سينرجي، البوستر الرسمي لمسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024.

وتصدر كريم عبدالعزيز البوستر الرسمي للعمل، بشخصيته التي يجسدها ضمن الأحداث، مرتديًا وشاحًا أبيض.

وشارك النجم كريم عبدالعزيز برومو مسلسل "الحشاشين" المأخوذ من أحداث حقيقية ترجع للقرن الحادى والعشرين، تمهيدًا لعرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى السباق الدرامي.

وظهر كريم خلال البرومو، في البحر يقاوم من أجل النجاة، ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن بن الصباح".

أصل كلمة “الحشاشين” 

"الحشاشين" ليسوا أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال “الحشاشين” 

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

كريم عبد العزيز شركة المتحدة للخدمات الإعلامية سينرجى الحشاشين موسم رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسل الحشاشين

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